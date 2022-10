Kevadised valimised said avalöögi kesksügisel

"Eelmisel nädalavahetusel olime Abjas ja nädal varem Viljandis," rääkis Keskerakonna Viljandimaa piirkonna juhatusse kuuluv Priit Toobal. Küsimusele, kas ka teisi erakondi on juba avalikus ruumis näha, vastas Toobal, et näha ei ole, küll võib nende tegevusest üht-teist kuulda.

Inimesed, kes Keskerakonna telgi juurde eri linnades on sattunud, Toobali sõnul valimistele veel ei mõtle. Küll aga tullakse tema sõnul palju muret kurtma. "Seda on palju rohkem kui varasematel aastatel," nentis ta. "Räägitakse ikka hinnatõusust ja uuritakse, mida poliitikud selle vastu teha saavad. Samuti räägitakse, et 50-eurosest pensionitõusust jääb praegustes oludes väheks."

Keskerakonna üheksaliikmeline Viljandi- ja Järvamaa valimisnimekiri pole Toobali sõnul veel lukus, aga üldjoontes on teada, kes kandideerivad. Sakala andmetel on tõenäoline, et siinset nimekirja veab nagu eelmiselgi korral Viljandimaa piirkonna juht ja riigikogu liige Jaak Aab. Oma kandideerimist on kinnitanud ka Priit Toobal.