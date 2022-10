Helir-Valdor Seeder annab ukrainlastele üle 12 bussi

Helir-Valdor Seedri sõnul tuleb toetada Ukrainat igal võimalikul viisil. "Esmatähtis on pakkuda Ukrainale sõjalist abi Venemaa vägede tagasilöömiseks. Paralleelselt sõjalise abiga on oluline alustada riigi ülesehitamist ja tagada Ukrainale hädavajalik majanduslik tugi," ütles Isamaa esimees.

Ta rõhutas, et lääneriikide huvi ja tähelepanu tuleb hoida Ukrainal. "Saabuv talv ja energiakriis võivad tekitada kiusatust otsida lihtsaid lahendusi. Pingekolded mujal maailmas on samuti oht, mis võib tähelepanu Venemaa agressioonisõjalt eemale tõmmata. Eesti peab ühes samameelsete riikidega tegema kõik endast oleneva, et hoida lääneriikide fookus Ukrainal," rääkis Seeder.