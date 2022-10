Viljandis Reinu teel tehtud liikluskatse näitas ühele otsustajale, et autojuhid vähemalt sel teelõigul kiiruspiirangut suurt millekski ei pea, ja teisele, et autojuhid on väikese kohanemisvõimega. Esmaspäeval peaks eksperiment lõppema, aga linnajuhid ei tea veel, mis teisipäevast alates edasi saab.