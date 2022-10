Heimtalis selgus Eesti püksteparandamise meister

"Pükste parandamine on ka maailma parandamine," leidis akadeemik, kunstnik ja Eesti püksteparandamise võistluse idee autor Anu Raud Heimtalis lapitud pükste näitust avades. "Iga inimene, kes lapib oma püksid ja kannab neid veel kolm aastat, selle asemel et need ära visata, lükkab maailma lõppu kolm aastat edasi."