Põhja-Pärnumaal sõitnud elektriautod antakse Vana-Võidu õpilastele

Koolijuht Tarmo Looduse sõnul on plaanis üks auto jätta selliseks, et saaks ka sõita, kuid teine lammutatakse laiali, et õppida elektriautode ehitust. Seni on kool elektri- ja hübriidautosid saanud uurimiseks ja katsetamiseks Lõuna-Korea autotootja KIA Eesti esindaja vahendusel. Samuti on see autotootja korraldanud kutseõppekeskuse õpetajatele koolitusi Saksamaal.

Looduse seletusel annavad aga vanad autod võimaluse masinad päriselt laiali lammutada, mitte ainult arvutite abil vigu otsida.

Põhja-Pärnumaa vallaametnikele vanad elektriautod enam ei sobi ning vallavalitsus otsustas need mõnesaja euroga mahamüümise asemel anda hoopis koolile. Vallavalitsus teatas oma kodulehel, et autod on mõeldud õppevahendiks ning noortel on võimalik liiklusvahendid osadeks võtta, katsetada uusi lahendusi ning soovi korral autod taas kokku panna.

Vallavanem Aivar Mäe lisas, et paljud Põhja-Pärnumaa valla noored jätkavad oma õpinguid Viljandi kutseõppekeskuses. "Meie vallale on oluline noori toetada nende õpingutes ja loodame, et koolide lõpetades naasevad nad oma koduvalda," rääkis Mäe. Vallavalitsus rõhutab oma kodulehel fakti, et ka Tarmo Loodus on kunagine Põhja-Pärnumaa valla elanik.