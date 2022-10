Ametlikult pole linnal samas kumbagi. Muinsuskaitseameti Viljandimaa inspektor Anne Kivi suhtub kavasse küll soosivalt, kuid sellekohast otsust ei tee tema üksi. Rahaga on veel keerulisem. See on alles kusagil fondides. Ja isegi, kui toetus õnnestub kätte saada, tuleb ilmselt leida ka üsna kopsakas omaosalus. Lähiajal pole seega mõtet Villu keldri katusele ronimist loota.