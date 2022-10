Paraku ei saa me ainult idudest söönuks. Vaja on ka leiba, kartulit, liha ja palju muud. Toda muud on Viljandimaal nüüd jälle rohkem, sest neljapäeval avati Põhja-Sakala vallas Koksveres Eesti suurim laudakompleks, kuhu mahub muud tegema kokku 1800 lüpsilehma.