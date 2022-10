Lätist Soome voolav gaas saab Puiatus vurtsu juurde

Läti piirilt siseneb Viljandimaale ülioluline toru. Kuni Soome LNG terminali valmimiseni on see ainus kanal, mida mööda kahe riigi tarbijatele toasooja ja tootmisenergia ning põhjanaabritele elektri tootmiseks hädavajalik maagaas kohale jõuab. Kui hästi on kogu see energiasoon turvatud ja mida õigupoolest Mulgimaa metsadesse kerkinud jaamades tehakse?