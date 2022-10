Kümne võimu all pidi inimesel olema seitse elu

Tänapäeval on üsna palju neid, kelle karmanis on krabisenud nii Vene rublad kui Eesti kroonid ning kes praegu toimetavad eurodega. Vahetunud on riigikord ja võim, aga see on köömes võrreldes sellega, mis tuli üle elada Viljandi ehk Fellini elanikel nelja-viie sajandi eest.