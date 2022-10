Hans Väre: miks ajakirjanik pommivarjendis elu eest jalgrattaga väntas

See on vaid üks näide Ukraina sõjapiirkondade ajakirjanike kohanemisvõimest. Osa neist on põgenenud okupeeritud aladelt Lääne-Ukrainasse või Euroopa Liitu, et sealt tööd jätkata. Teised veedavad suure osa tööpäevast pommivarjendis, samal ajal kui sõjaväelased kasutavad toimetust kaitserajatisena. Mõni väljaanne on loobunud paberlehtede trükkimisest, sest paberit pole saada, postiteenistus ei tööta või on okupandid trükipressid lihtsalt oma propaganda teenistusse pannud. Sestap levib teave peamiselt veebis, ehkki antakse välja ka eritiraaže, et juhendada internetikaugeid inimesi, kuidas käituda pommirünnaku korral ja kus asuvad varjendid.