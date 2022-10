Juhtkiri ⟩ Kulude kokkuhoid libedal jääl

Omavalitsuste soov kulusid kokku tõmmata on praegusel ajal mõistetav ja igati tervitatav. On ju selge, et maksumaksja rahast lõputult ei jätku ning esimeses järjekorras tuleb tasuda selle eest, mille eest maksmata jätta ei saa. Loogiline on, et vaadatakse üle senised lepingud ja kohustused ning uuritakse, kas kusagilt on võimalik koomale tõmmata.