Linnakodanikud kauneid kodusid esile tooma ei kipu

Linnakunstnik Kristi Kangilaski sõnutsi on konkursi eesmärk tunnustada Viljandi kodanikke selle eest, et nad nii toredasti oma nõu ja jõuga linna kaunimaks muudavad. «See, kuidas elanikud oma majade ja nende ümbruse eest hoolitsevad, lõpuks kujundabki ju linna ilme. On igati vahva seda märgata, tunnustada ja võib-olla ka motiveerida veelgi rohkem kätt külge panema.»