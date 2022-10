Eesti suurim laudakompleks sai valmis

Varasemast on valmis kolm moodsat piimalehmade lauta, erivajadustega loomade laut ning poegimislaut. Viimase kahe aasta jooksul on ehitatud ka silo- ja põhuhoidlad, piimaköök ja pesuruum. Ettevõtte omanik Silikaat Grupp pani kompleksi ehitusse 10 miljonit eurot.

Kõo põllumajandusettevõtete grupi juht Maarika Susi kinnitas, et nüüd on neil Eesti suurim täislahendusega laudakompleks. Varem sirgus tuhatkond noorlooma naabermaakonnas Eskus, nüüd on kõik loomad vasikatest lüpsilehmadeni ühes paigas koos.