Juhtkiri ⟩ Eesti pool on Ukraina pool

Kallase kõnest rääkides on palju esile tõstetud, et Reformierakond on mustade ja valgete jõudude vastandamise taktikat kasutanud pikalt. See, et lähenevate valimiste eel on oravad valinud peavaenlaseks senise Keskerakonna asemel EKRE, näitab tektoonilist nihet Eesti poliitmaastikul. Imestada pole siin samas midagi, sest Kantar Emori oktoobrikuise küsitluse põhjal jääb Keskerakond oma 14-protsendise toetusega Reformierakonna 28 protsendile juba kahekordselt alla, samas kui EKRE on 25 protsendiga päris lähedal.