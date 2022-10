Woolish on saanud jala Saksa turu ukse vahele

Kuigi Woolish pani augusti lõpus oma Tallinna vanalinnas asuva poe kinni ja pereettevõte on nüüd kahe juhi asemel vaid Anna Siimu vedada, sest abikaasa Eigo siirdus toidukaupade valdkonnas tegutseva ettevõtte ladvikusse, ei tähenda see, et tekstiiliäriga koomale tõmmatakse.