Tiit Vunk tuli sudoku maailmameistriks

Sdoku on maailmas, iseäranis Aasias ülipopulaarne. See loogikal põhinev numbrimäng koosneb enamasti 9 x 9 ruudustikust, mis on jaotatud omakorda 3 x 3 ruutudeks. Ruudustik tuleb täita numbritega 1–9 nii, et üheski reas, veerus ega regioonis ükski number ei kordu.