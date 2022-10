Soomaa räätsamatk ja laukas ujumine jõudsid miljonite televaatajateni

Oma sõnutsi ei ole Ruukel kunagi nii suure publiku ees esinenud, tulevikus on näha, kas tänu sellele tuleb rohkem välisturiste Soomaale. "See saade oli näha kaheksas ajavöötmes ümber maailma ja publikut oli sadades miljonites," kõneles Ruukel.

Aivar Ruukel tegi kolmapäeva lõuna paiku Hüpassaare laudteel matka Võrumaa kutsehariduskeskuse turismi täienduskoolituse saajatele. Ta ütles, et ehkki on käesolevas kampaanias osaline, siis suuri turistihorde märgata ei ole ning on tavapäraselt vaikne sügis. "Oktoobris ja novembris ei ole Soomaale kunagi suurt tungi olnud. Palju oleneb ka ilmast," sõnas ta.

Sügisel on tema arvates kõige põnevam räätsadega soist raba avastada, kõik on ilus ja värviline ning saab jõhvikaid pugida. Tore on ka esimeste külmade aeg, kui tekib härmatis ja laugastele kerge jää. Ruukel nentis, et tavalise sügisega võrreldes on raba praegu märksa kuivem ja kergema vaevaga pääseb läbi. Uus atraktsioon on Algis Martsoo soetatud tõukeratastega matkad Viljandimaa servas Ruunaraipe ja Tohvri kandis mööda metsateid.