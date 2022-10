Ühendkuningriigi poliitikas on erakordsed ajad. Eile peaministriks saanud 42-aastane Rishi Sunak on selle ameti kohta erakordselt noor. 1812. aastast saadik pole brittidel olnud nooremat peaministrit. Ta on ka esimene peaminister, kes pole valge. Ning Sunaki eelkäija Liz Truss püstitas uskumatu rekordi, püsides ametis vaid 44 päeva.