Pandeemia mõju leevendamiseks jagatakse maal euroraha

Üks nendest, kes Leaderi raha jagab, on mittetulundusühing Võrtsjärve Ühendus. Selle tegevjuht Karl Õmblus ütles, et paljud väikesed ettevõtted said COVID-19-st pihta ning toetuse abil on neil võimalik asju nutikamaks ja kriisikindlamaks muuta.

Õmbluse sõnutsi on abi vajavate ettevõtete nimekiri pikk, alates toitlustusettevõtetest ja lõpetades majutajatega. Ta tõdes, et raha võidakse anda ka siis, kui päris otsest seost koroonaga ei ole näha, aga ettevõte suudab tõestada, et toetus on tema jätkusuutlikkuseks hea. "Päris otse COVID-iga seotud on ju ainult käte desinfitseerimine ja maskide valmistamine," nentis ta muigamisi.