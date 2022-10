Olarile polnud see esimene kord kallaletungi eest karistada saada. 2019. aasta novembris lasi ta käiku rusikad ning lõi kannatanut kaks-kolm korda vastu pead. Et toonase löömise eest määratud tingimisi karistuse poolteiseaastane katseaeg oli tänavu kevadeks läbi, mõisteti Olarile kokkuleppemenetlusega ka seekordne 10-kuuline vangistus tingimisi, kui ta poolteise aasta jooksul allub käitumiskontrollile. Muu hulgas tähendab see alkoholi tarvitamise keeldu ja osalemist sotsiaalprogrammis.