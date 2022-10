Muusikakooli noortel läks konkursil hästi

"Olime lootusrikkad, et meie tublid noored instrumentalistid hästi esinevad," rääkis Viljandi muusikakooli õppejuht Maarika Reimand. "Konkursist osavõtt eeldab alati tavapärasest rohkem tööd, pühendumust ja vaeva. Muusikakooli õpetajad on head võlurid, kes suudavad tekitada laste silmisse sära ja innustada neid pillimänguga tegelema. Et sära silmis püsiks, selleks annavad omakorda suure panuse laste vanemad."