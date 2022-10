Põlev tuli on alati väga kaunis. Tuli annab sooja, tuli on maagiliselt müstiline. Vaadata klaasustega ahju suust leekide lõõmamist on suurepärane elamus. Taltsutatud koletis, hea sulane ja halb peremees. Algse tulemöllu põlemine pisikeseks tulesilmaks ja selle moondumine süteks on omamoodi hüpnootiline. Pole üldse imeks panna, et on spetsiaalseid telekanaleid, mis näitavadki ööpäev läbi küdevat kaminat.