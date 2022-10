Vallavolikogu liige kurjustab Karksi-Nuia isetekkelise prügimäe pärast

Isetekkeline prügimägi on valla maal ja seda haldab aktsiaselts Iivakivi. Voldemar Giske sõnutsi on sinna ehitusprahti veetud tõenäoliselt juba nõukogude ajast saadik. Kaheksa kuud on ta sellele oma jutu järgi tähelepanu juhtinud Mulgi vallavolikogu liikmena ning pöördunud olukorra likvideerimiseks vallaametnike, sealhulgas maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tambergi poole.