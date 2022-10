Miks jõulukaubad nii vara lettidele ilmuvad?

"Aastad on näidanud, et jõulukaupade müüki alustatakse aina varem," nentis Rimi ostujuht Talis Raak. "Tõenäoliselt kuskilt läheb ikkagi piir, aga praeguseks peaks meie ketis olema umbes 50 protsenti toodetest juba kauplustes olemas."

Ülejäänud tooted pannakse välja järk-järgult ja peaaegu sajaprotsendiliselt peaks need Rimi kauplustes olema novembri esimesteks nädalateks. "Näha on, et kliendid juba ootavad jõulukaupa, sest näiteks piparkookide vastu tundub huvi müügi järgi olevat üsna suur," ütles ta.