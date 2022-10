Noor muusik sai valmis südamliku video

Suur osa videos olevatest klippidest on Sandra Eowyni enda filmitud, kuid mitte kõik. "Hõikasin muusikavideo idee ja kontseptsiooni välja ühismeedias ning perekonna ja sõprade seas. Kõik huvilised said ise kümnesekundilise video valmis filmida ja seejärel mulle töötlusesse saata. Huvi osaleda oli ootamatult ja rõõmustavalt suur. Kokku tuli videosse üle kolmekümne inimese Eestist, Saksamaalt, Inglismaalt, Hollandist ja Austriast," kirjeldas ta.

"Viljandi on saanud mulle armsaks ja koduseks. Eelmisel õppeaastal olin vahetusõpilasena Hollandis ArtEZ-i ülikoolis ning see oli väga kasvatav ja vaheldust pakkuv kogemus," kõneles Sandra Eowyn. "Nüüd ongi tore oma projektideks aega võtta, vokaalansambliga Viljandi Vox proove teha ja oma plaadi jaoks muusikat kirjutada. Järgmisel aastal on mul plaan üks suur unistus täide viia ja endakirjutatud muusikaga plaat välja anda. Muusika ja laulmine on nii hinges, et pärast kooli lõppu tahan seda rada edasi kõndida, tehes ägedaid muusikaprojekte nii kodus kui ka välismaal."