Möödunud aastal tehtud georadariuuringu andmetele tuginedes käisid hauakohti otsimas arheoloogid. Kuigi georadar näitas maapõues midagi ristikujulist, osutus see lihtsalt juurteks, mördiks ja kivideks.

"Kahjuks tuli välja, et georadariga leitud kujutis on juurte, kivide ja mördiga koos telliskivide konstruktsioon," rääkis väljakaevamisi teinud Tartu ülikooli arheoloogiatudeng Mait Raudsepp. "Samas leiti musta glasuuriga ahjukahheli tükk, mis on omane rootsiaegsetele ahjudele, mida leidus näiteks mõisates. Leiti ka inimeste luude tükke, mida oli varemgi avastatud."