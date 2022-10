Päästeteenistusest kinnitati, et väljakutse tuli kell 14.40. Päästjad jõudsid sündmuskohale 11 minutiga. Välja sõitis kolm tuletõrjeautot ning et need jõudsid kohale kiiresti, õnnestus suurem kahju ära hoida. Esialgsetel andmetel oli põleng alguse saanud külmutuskapist.