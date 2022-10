Rahvamajade päev jõudis Karksi-Nuia tordi ja laada saatel

Leana Liivson asus Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhatajana tööle paari aasta eest – siis, kui koroona ürituste kalendrile kriipsu peale tõmbas. "Väga paljud valisid siis endale meelelahutust telekanalitest. Nüüdseks on aga üritustel osalemine juba täitsa võrreldav koroonaeelse ajaga. Meie laupäevane tantsuõhtu juba näitab, et asjad hakkavad taas paremuse poole pöörduma," rääkis ta ning lisas, et keskuse põhiline missioon on ikka olnud see, et säiliksid huviringid ja rahvakultuur. "Olen alati öelnud seda, et popkultuuri ja tuntud artiste saad sa tarbida Tallinnas, Tartus ja Kuressaares ühtemoodi, aga kohalik identiteet on ikkagi kohapeal. See on see, mis teeb meist meie."