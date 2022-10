Uuel nädalal algavad Kivi ja Savi tänaval kaevetööd, et elektrikaablit maa alla panna.

Esmaspäeval ja teisipäeval on Viljandis Savi ja Kivi tänaval keeruline autosid parkida ning jalakäijatel liikuda, sest seal tehakse kaablitöid.

Linnavalitsus vahendas osaühingu Leonhard Weiss teadet, et esmaspäeval on kavas teha Savi tänaval kaevetöid ja sellega on häiritud parkimine kolmekümne meetri ulatuses.