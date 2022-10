Justkui tõestamaks minu sinisilmsust ärandas üks Leedust tulnud kurjategija ööl vastu kolmapäeva Viljandist maasturi Toyota Land Cruiser, põgenes sellega politsei eest Mulgimaa metsadesse ning jätkas pagemist jalgsi, kuni korravalvurid ta õhtul koera ja kopteri abiga maanteekraavist, mahajäetud autost umbes 11 kilomeetri kauguselt, kätte said. Vähemalt on kirjeldatu see, milles politsei tabatud leedukat kahtlustab, aga ega inimene tavaliselt ilmaasjata vastu ööd maanteekraavis lama.