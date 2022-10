Ehkki viiruse levik kiireneb ka praegu, on nüüd olukord märksa enam kontrolli all, lapsed käivad rõõmsalt koolis ja koduõppest ei räägi enam keegi. Ent vatitikuga proovi võtmine pole vähemalt Taibukate Teaduskooli uues õppelaboris kuhugi kadunud. Ninast COVID-i otsimise asemel eraldavad need õpilased aga suust võetud proovist iseenda DNA-d.