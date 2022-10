"Tahtlik või mitte – doping on doping" ehk Mida arvab Mukunga dopingusaagast Viljandimaa jooksurahvas

Teisipäeval jõudis Eesti meediasse uudis, et meie jooksutippudele konkurentsi pakkunud ja siin ohtralt võistlusi, sealhulgas neli ümber Viljandi järve jooksu võitnud Keenia harrastussportlane Ibrahim Mukunga Wachira andis positiivse dopinguproovi ning talle määrati esialgne võistluskeeld. Sakala uuris, mida arvavad sellest Viljandimaa sportlased, kes on temaga koos võistelnud, ning need, kelle korraldatud võistlustel ta on osalenud.