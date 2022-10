Viimase mündimasina sulgemine teeb mitme ettevõtja elu raskeks

Swedbank annab klientidele teada, et mündimasin kaob Viljandi kontorist 28. oktoobrist. Kui paberraha saab endiselt arvele panna automaadi vahendusel, siis müntide jaoks on lähim lahendus Tartus. SEB ja Coop Panga kontorid on juba pikka aega sularahata.

«Ega muud ole kui kohvriga Tartusse,» nentis varem Texori ja nüüd Viljandi Energia­baasi juhatusse kuuluv Arli Okas. Texoril on Viljandis tankla ja käsipesula, kus saab tasuda müntides. Palju münte päevas või nädalas kokku tuleb, Okas ei avaldanud, aga nende hulk on nii suur, et pangalt on saadud isegi allahindlust nende käitlemisel.