Kunagise Morna mõisa muhklikele nõlvadele on ta kümne aastaga rajanud turiste võõrustava uhke veinitalu. «Siin on meil kanad ja kuked,» tutvustas ta veinitööstuse kõrval seisvat kanalat, kus on 78 väga erilist lindu, alates siidikanadest ja lõpetades Indoneesia päritolu Ayan Cemany tõugu pigimusta kukega, ning teatas, et üsna pea on Tartu lähedalt turistide rõõmuks kohale jõudmas kaks alpakat.