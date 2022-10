Lahtilastud juht kandideerib uuesti samale kohale

Augustis tuli Lõhavere hooldekodu juhtinud Marika Tirmastel ametist lahkuda, sest ta ei olnud nõus asutuste liitmisega. Vahepeal on vahetunud vallavõim ning välja on kuulutatud konkurss sihtasutuse Lõhavere Ravi ja Hooldekeskus juhatuse liikme leidmiseks, seega on Marika Tirmastel nüüd võimalik tagasi kandideerida.