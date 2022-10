Eesti mobiilivõrgud peavad sõjapõgenike hulgale vastu

Telia raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekk ütles, et midagi eriskummalist võrkudes ei toimu ning äkilist mahtude ega koormuste kasvu pole täheldatud. Näiteks 2G- ja 3G-võrgus tehtavate mobiilikõnede hulk on võrreldes eelmise aastaga hoopiski kahanenud, mis on tema sõnul ootuspärane. 4G- ja 5G-võrgu tarbimise suurenemine on jäänud Telia prognooside piiresse.