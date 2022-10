Kui keegi väidab, et Linder ise ei taha või ei jõua enam seda tööd teha, siis sellega tema nõus ei ole. «Ma ei lahku sellest ametist omal tahtel ning jutt, et olen õpetajatööga nii hõivatud, et selle kõrval ei saa valla asju ajada, pole õige,» ütleb ta. Samas tunnistab Linder, et kui teda sunnitaks valima kooli- või vallatöö vahel, siis praegu valiks ta kindlasti kooli, sest on õpetaja, see on tema kutse ja kutsumus. Ent ka kohaliku elu haridus- ja kultuurivaldkonna korraldamine on talle oluline.