Seni nime Fellin Fuuriad kandnud naiskond mängib nüüd Viljandi Hokiklubi nime all ning nagu peatreener Ragnar Soo nentis, oli hooaja esimeses mängus kõik kuidagi teistmoodi. «Alustades sellest, et see oli esimene mäng, kui naised esindasid Viljandi hokiklubi. Seljas oli uus vorm ja oli kuidagi selline teine tunne.»