Peatreener Indrek Ilvese sõnul jäi meeskonnal selles vastasseisus puudu teravusest. «Enne kohtumist analüüsisime piisavalt vastase mängu. Nägime, et meie peame olema domineerivam pool mängus. Oli näha, et esiliigas ja esiliiga B-s on tempo vahe. Aga midagi jäi puudu.»