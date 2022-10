«Ülde Rock» valmistub pärast paariaastast pausi jälle nahka kuumaks kütma

Festivali korraldaja Arvi Sarjas kinnitas, et juba alustatud head asja ei saa lihtsalt pooleli jätta.

«Kui olen käinud teistel üritustel, siis tõmmatakse varrukast ja küsitakse, et kas sellel aastal ikka teen,» rääkis Sarjas. «Meie festival ei ole päris tavaline. Üks asi on eriline toimumiskoht, teine korralduslik pool. Meil jätkub tegevust kogu aeg, näiteks on kavas bändidevahelised mehised mängud.»