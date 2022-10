Politsei nimel teele saadetud petukirjad tembeldavad saaja seksuaalkurjategijaks

Paljud on viimastel nädalatel saanud oma meilikasti ametlikuna mõjuva kirja, millel pitsat peal ja mõne juhtiva korrakaitsja nimi all, teatega, et kirja saaja on vahele jäänud lapspornoga ning asjale on antud ametlik käik. Ühtlasi ähvardatakse ta seksuaalkurjategijana registreerida ning isikuandmed ja pilt meedias avaldada. Seda juhul, kui kirja saatjaga ühendust ei võeta. Muidugi on see petukiri.