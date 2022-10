Eesti inimestele tuleb sadade kaupa petukirju

"Suur tänu kodanikele, kes petukirja ära tunnevad ja sellest politseile teada annavad. Saame seeläbi parema ettekujutuse pettuse leviku ulatusest, et ka teisi inimesi hoiatada," rääkis Milenin. Kuigi e-kirjade ülesehitus on läbi nädalate veidi muutunud nagu ka saatja nimi, on nende sisu jäänud tema sõnul samaks: inimesele pannakse süüks pornograafiaga seotud menetlust. "Pettuse eesmärk on inimene segadusse viia ja raha välja petta," kirjeldas Milenin.