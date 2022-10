Politsei otsib Viljandimaalt pärit 28-aastast Jaan-Raigot.

Lähedased said Jaan-Raigoga viimati kontakti esmaspäeval, 17. oktoobril, mil ta väitis telefonis, et on Tallinna kandis. Pärast seda ei ole keegi temast enam midagi kuulnud ja tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Lähedased pöördusid abi saamiseks politseisse, sest pikapeale võib Jaan-Raigo kõrvalise abita hätta sattuda.