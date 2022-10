Juubelihõnguline Viljandi kitarrifestival sai eile hoo sisse

Kitarrifestivali programmist leiab nii vanu tuttavaid kui ka uusi artiste. Väliskülaliste hulgas on Jon Gomm Suurbritanniast, Kurt Rosenwinkel USA-st ning Daniel Santiago & Pedro Martins Brasiiliast. Kodumaiste artistide seas esinevad Peedu Kass, Janno Trump Clarity Ensemble, Kristiina Watt ning sel aastal 60 aasta juubelit tähistav Raul Vaigla. Festivali kunstiline juht Ain Agan ütles, et selleaastane programm on juubelifestivali vääriline ning parem kui kunagi varem.