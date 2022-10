Õisu rahvas elas kaasa suurele politseioperatsioonile

Otsing on Tommingase sõnul lõpetatud ning ei ole alust arvata, et keegi veel metsas külmetaks või end varjaks. "Kas, kes ja mil moel selle autovarguse juhtumiga võib veel seotud olla, on alles selgitamisel kriminaalmenetluses," ütles ta ja tähendas, et kinnipeetul varasem kokkupuude Eesti politseiga puudus.

Kartau lisas, et kannatanu autole paigaldatud lisavarustus tegi auto leidmise ja kahtlustatava tabamise tunduvalt lihtsamaks. Tänu auto GPS-seadmele sai politsei infot auto asukoha kohta ja ühel hetkel õnnestus kannatanul distantsilt auto mootor välja suretada. "Soovitame võimaluse korral kõikidel sellised abivahendid kasutusele võtta või vähemasti uurida, kuidas seda oma sõiduki puhul teha saaks. Praegu on kõige ohustatumad just Toyota Land Cruiserid ja Lexuse maasturid, aga valvsust ei tasu kaotada ka teiste markide omanikel, sest kõik uuemad autod on tänapäeval piisavalt väärtuslikud, et kurjategijatele võimaluse tekkides huvi pakkuda."