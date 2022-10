Sündmused said alguse ööl vastu kolmapäeva: kümmekond minutit enne kella kahte tuli politseile teade, et just nüüdsama ärandati Viljandist 2019. aasta Toyota Land Cruiser. «Alustasime kohe sõiduki ja autovaraste otsimist ning tänu sõidukile paigaldatud lisaseadmetele õnnestus nende asukoht Viljandimaal kiirelt tuvastada,» rääkis Lõuna prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Kristjan Tommingas.