Viljandimaalt teeb kaasa 13 rahvamaja, üle Eesti on neid kokku 117. Päev algab ja lõpeb igas rahvamajas eri ajal ning tegevused on samuti väga eri­ilmelised. Valma infopunktis näiteks on kohaliku toodangu laat ja saab õppida kalaprinti, Tänassilma rahvamajas tuleb lastelaat ja Mulgi valla rahvamajades on lisaks muudele ettevõtmistele kavas tordisöömine valla viienda aastapäeva puhul.