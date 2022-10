OMAVALITSUSE ülesanne on otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi ning teha seda iseseisvalt. Inimeste ootused omavalitsusele on individuaalsed, need sõltuvad toimetulekust, tegevusvaldkonnast, aga ka vanusest ja huvidest üldisemalt. Sellest tulenevalt on omavalitsuse ülesanded väga laia haardega.