Viljandi pärimusmuusika festival ootab muusikuid ideevooru

"Me soovime olla muusikute ideedele avatud, et festivali kava rikastada ja nii publikule kui muusikuile kõrgetasemelist ja meeldejäävat programmi pakkuda," selgitas festivali programmipealik Tarmo Noormaa. "Publik annab alustavatele artistidele suurepärase võimaluse oma kuulajate hulka kasvatada ning saada vahetut tagasisidet. Ideevooru kaudu on tuntumatest nimedest varasemalt festvaliprogrammi üllatanud näiteks Puuluup, Lõõtsavägilased & Hardi Volmer, Metsatöll & Riffarrica, eriproduktsiooni poolelt Oopus. Saatke oma head mõtted kindlasti teele," julgustas Noormaa. Ideevoorus osalemiseks tuleb täita ankeet, mis asub pärimusmuusika keskuse kodulehel.