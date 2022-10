Juhtkiri ⟩ Linn teadis oma veast, aga ei parandanud seda

Pärast Viljandis pikalt valitsenud parkimisanarhiat on ilmselt paratamatu, et nüüd, mil on hakatud taas korda maksma panema, lähevad autojuhtide ja linnavõimu suusad nii mõnelgi pool risti. Inimesed on aastate jooksul harjunud teatud kohtades parkima ega tule enam selle pealegi, et sinna autot jätta ei tohi. Sestap on oodata vaidlusi nii põhimõttelistes kui tehnilistes küsimustes ja kui tundub, et tehtud on liiga, tulebki vaielda.